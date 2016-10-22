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النيابة تطلب إلغاء أحكام الإعدام على بديع وآخرين في أحداث مسجد الاستقامة

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النيابة تطلب إلغاء أحكام الإعدام على بديع وآخرين في أحداث مسجد الاستقامة النيابة تطلب إلغاء أحكام الإعدام على بديع وآخرين في أحداث مسجد الاستقامة

محمد بديع – أرشيفية

طالبت نيابة النقض في أولى جلسات نظر الطعن المقدم من المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع، وآخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ«أحداث مسجد الاستقامة» بقبول الطعن وإعادة المحاكمة.

ووجهت النيابة للمتهمين تهم القتل العمد، والشروع في القتل، والانضمام إلى جماعة الغرض منها تكدير الأمن والسلم العامن والإضرار العمدي بالممتلكات العامة والخاصة ومقاومة السلطات.

كانت محكمة جنايات الجيزة قضت حضوريا بالسجن المؤبد على بديع، ومحمد البلتاجي، وصفوت حجازي، وعصام العريان، والحسيني عنتر، وعصام رضوان، ومحمد جمعة حسين حسن، وباسم عودة في القضية.

كما قضت المحكمة بالإعدام غيابيًا على المتهمين عاصم عبد الماجد، وعزت صبري، وحسن جوحة، وأنور علي شلتوت، وعزت مصطفى، ومحمد على طلبة.

وألزمت المحكمة جميع المتهمين بدفع 10 آلاف جنيه وواحد على سبيل التعويض المدني لورثة المجني عليهما اللذين قتلا في الأحداث وهما هشام الدين محمد، وأحمد محمد حسام.

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