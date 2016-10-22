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«الأوروبي لإعادة الإعمار» يخصص 500 مليون يورو لدعم الطاقة المتجددة بمصر

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«الأوروبي لإعادة الإعمار» يخصص 500 مليون يورو لدعم الطاقة المتجددة بمصر «الأوروبي لإعادة الإعمار» يخصص 500 مليون يورو لدعم الطاقة المتجددة بمصر

وزيرة التعاون الدولي خلال اجتماعها مع مدير البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في

استقبلت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، فيليب تير وورت، مدير البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مصر، بمقر الوزارة.

واستهلت الدكتورة الوزيرة، اللقاء بالإشادة بحجم التعاون القائم بين مصر والبنك في عدد من المجالات على رأسها الطاقة المتجددة والصناعات الزراعية.

وأكد مدير البنك، على استمراره في دعم جهود الرامية إلى تحريك الاقتصاد من خلال المشروعات القومية مثل مشروع تنمية محور قناة السويس والذي يتضمن فرص كبيرة لمشاركة القطاع الخاص، إضافة إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيدًا ببرنامج الحكومة الاقتصادي.

وأكدت الدكتورة الوزيرة على أن استراتيجية البنك، يجب أن تكون متناسبة مع أولويات الشعب المصري، وبرنامج الحكومة الذي أقره مجلس النواب، لافتة إلى ضرورة زيادة حجم التعاون بين مصر والبنك خاصة في مجال الطاقة المتجددة.

من جانبه أوضح مدير البنك، أنه تم تخصيص 500 مليون يورو لدعم قطاع الطاقة المتجددة، مشيرًا إلى أنه تم استثمار نحو ملياري يورو في 36 مشروع عبر قطاعات رئيسية، تضم الطاقة والطاقة المتجددة والتصنيع والنقل والصناعات الزراعية وخدمات المرافق، إلى جانب محاور أخرى للتعاون في كفاءة الطاقة ودعم المرأة للعمل، وهي المجالات التي يعتزم البنك زيادة حجم التعاون فيها.

وناقش الجانبان، الاستراتيجية الجديدة بين الحكومة المصرية والبنك الأوروبي، حيث اتفقا على ضرورة العمل معا من أجل الانتهاء من اطلاق الاستراتيجية الأولى للبنك المتعلقة بمصر، وفي هذا الإطار، أشار مدير البنك إلى أن وفدًا من مجلس إدارة البنك سيزور مصر خلال الفترة من 24 إلى 27 أكتوبر الجاري، لعقد اجتماعات مع الوزارة ومسؤولين حكوميين لمناقشة استراتيجية عمل البنك لمدة 4 سنوات، حيث يضم أعضاء مجلس إدارة البنك ممثلين من عدة دول ومنهم اليابان، وألمانيا، والولايات المتحدة الأمريكية، وأسبانيا، والمكسيك، وهولندا، ومقدونيا والصين، والمملكة المتحدة، والمجر، وجمهورية التشيك، وسلوفاكيا، وكرواتيا، وجورجيا، ورومانيا، وأذربيجان، وأستراليا وكوريا ونيوزيلندا، معربًا عن عزمهم الاستثمار في الاقتصاد المصري في المشروعات التي تقوى دور القطاع الخاص والتنمية المستدامة على المدى الطويل.

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