السودان يشيد بقرار جنوب السودان الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية

أشادت رئاسة الجمهورية السودانية، بقرار حكومة جنوب أفريقيا، بالانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية، داعية الزعماء والشعوب الأفريقية، التى لا زالت دولهم فى عضوية المحكمة، لاتخاذ خطوة بالانسحاب الجماعى منها، استجابة لقرارات الاتحاد الأفريقي، فى هذا الشأن.

وثمنت رئاسة الجمهورية - فى بيان الجمعة- من القرار الذى أصدره البرلمان الأفريقى مؤخرا، والذى دعا فيه إلى الرفع الفورى للعقوبات الاقتصادية على السودان، معربة عن تقديرها لإعلان أنقرة، الذى أصدره مجلس برلمانات الدول الأعضاء فى منظمة التعاون الإسلامي، الداعم للسودان، فى جهوده لمواجهة صعوباته الاقتصادية والمالية، والذى دعا فيه المجتمع الدولى إلى شطب ديون الخرطوم الخارجية، وإلغاء العقوبات الاقتصادية ودعمها ورفعها من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وجددت رئاسة الجمهورية، شكرها وتقديرها للاتحاد الأفريقي، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، وحركة عدم الانحياز، لدعمها استقرار الشعب السوداني، وتنميته والحفاظ على أمنه وسيادة أراضيه.