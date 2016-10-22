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الجيش العراقى يحاول السيطرة على بلدة مسيحية قرب الموصل

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الجيش العراقى يحاول السيطرة على بلدة مسيحية قرب الموصل الجيش العراقى يحاول السيطرة على بلدة مسيحية قرب الموصل

>بغداد(رويترز)

قال الجيش العراقى أن قواته أطلقت عملية اليوم السبت، لاستعادة السيطرة على بلدة قرة قوش المسيحية قرب الموصل آخر مدينة رئيسية فى قبضة تنظيم داعش فى العراق.

وعندما اجتاحت داعش المنطقة فى 2014 تم إخلاء قرة قوش التى تبعد نحو 20 كيلومترا إلى الجنوب الشرقى من الموصل.

وفى الأسبوع الماضى سيطرت وحدات خاصة عراقية على بلدة برطلة المسيحية إلى الشمال من قرة قوش.

وبدأ الهجوم يوم الاثنين لاستعادة السيطرة على الموصل بدعم من التحالف الذى تقوده الولايات المتحدة. ومن المتوقع أن تكون معركة الموصل أكبر معركة فى العراق منذ الغزو الذى قادته الولايات المتحدة فى 2003.

وتسيطر داعش أيضا على مناطق فى سوريا.


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