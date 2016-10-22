تقرير أممي سري: الجيش السوري شن هجوما بالغاز على بلدة بإدلب في 2015

أعلن خبراء تابعون للأمم المتحدة أن الجيش السوري شن هجوما كيميائيا على بلدة قميناس في محافظة إدلب بشمال غرب سوريا في 16 مارس 2015.

غير أن الخبراء لم يجمعوا أدلة كافية لتحديد المسؤولية عن هجومين كيميائيين آخرين في بنش بالمحافظة نفسها في 24 مارس 2015 وفي كفر زيتا بمحافظة حماه في 18 ابريل 2014، وذلك بحسب ما جاء في تقرير لهم بعثوه يوم الجمعة إلى مجلس الأمن الدولي.

وكانت لجنة التحقيق، المسماة فريق “آلية التحقيق المشتركة”، أفادت في تقرير بأن مروحيات عسكرية سورية ألقت غاز الكلور على بلدتين في محافظة إدلب في شمال غرب سوريا، هما تلمنس في 21 ابريل 2014 وسرمين في 16 مارس 2015.

وبحسب فرانس برس أضاف التقرير ان تنظيم “داعش” استخدم من جهته غاز الخردل في مارع بمحافظة حلب في شمال سوريا في 21 أغسطس 2015.

ومن أصل تسعة هجمات كيميائية مفترضة نظر فيها فريق “آلية التحقيق المشتركة” وتم شنها بين عامي 2014 و2015، نسب المحققون ثلاثة هجمات إلى النظام السوري وهجوما واحدا إلى تنظيم “داعش”.

وتم تمديد ولاية فريق “آلية التحقيق المشتركة” حتى نهاية أكتوبر لتمكينها من استكمال تحقيقاتها.