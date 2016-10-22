إخلاء مقر حملة هيلارى كلينتون بعد العثور على مادة بيضاء غريبة

قالت الشرطة الأمريكية، أنه تم إخلاء مقر حملة مرشحة الحزب الديمقراطى لانتخابات الرئاسة الأمريكية هيلارى كلينتون مساء أمس الجمعة، بعد العثور على مادة بيضاء غريبة داخل ظرف.

وقال متحدث باسم شرطة نيويورك أن 2 من المتدربين فى مكتب للحملة فى مانهاتن، عثرا على المادة التى تم نقلها إلى مقر كلينتون فى بروكلين، مما أدى إلى إخلاء الطابق الحادى عشر.

وذكرت الشرطة، أن إجمالى 4 أفراد تعرضوا للمادة لكن ليست هناك إصابات أو تقارير تفيد بمرض أى منهم، وتفحص الشرطة المادة وتحقق فى الواقعة، ولم يتسن الحصول على مزيد من التفاصيل على الفور.