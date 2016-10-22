المعارضة الفنزويلية تدعو للتظاهر بعد تعليق الاستفتاء ضد الرئيس مادورو

دعت المعارضة الفنزويلية إلى التظاهر يوم الأربعاء في كل أنحاء البلاد احتجاجا على “الإنقلاب” الذي اعتبرت أنه يتمثل بتعليق عملية الاستفتاء ضد الرئيس نيكولاس مادورو.

وبحسب فرانس برس قال هنريكي كابرليس الخصم الشرس لمادورو وأحد وجوه تحالف “طاولة الوحدة الديموقراطية” البرلماني “لقد حصل إنقلاب في فنزويلا، لا يمكن أن نطلق على ذلك تسمية أخرى. الوقت حان للدفاع عن دستور فنزويلا ”.

وأضاف في مؤتمر صحافي “الأربعاء ستبدأ التعبئة في جميع أنحاء البلاد، وسنستعيد فنزويلا، الجميع سيكون في حالة تعبئة لاستعادة الرابط مع الدستور”.

وأشار إلى ان المعارضة ستعقد يوم الأحد “دورة استثنائية للجمعية الوطنية لاتخاذ قرارات”.

ويأتي هذا الموقف غداة قرار السلطات الإنتخابية الفنزويلية تعليق جمع التواقيع اللازمة لتنظيم استفتاء لاقصاء مادورو، وكان يفترض ان تبدأ هذه العملية الأسبوع المقبل لكن السلطات ارجأتها إلى أجل غير مسمى.