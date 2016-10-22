اليوم.. إحياء ذكرى معركة العلمين ونهاية الحرب العالمية بحضور أوروبى ودولى

تشهد مدينة العلمين بالساحل الشمالى الغربى، اليوم، السبت، الاحتفال بالذكرى 74 لمعركة العلمين، ونهاية الحرب العالمية الثانية، التى دارت رحاها على أرض العلمين عام 1942.



> يشارك فى إحياء الذكرى أكبر تجمع أوروبى ومشاركة سفراء وقناصل دول بريطانيا وفرنسا والهند وباكستان وماليزيا وإيطاليا وبحضور اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح، وعدد من القيادات العسكرية والأمنية ممثلين للحكومة المصرية.

من المقرر أن بدأ الاحتفال بعزف الموسيقات العسكرية الجنائزية ثم وضع أكاليل الزهور على مقابر الكومنولث، بمشاركة عدد من أقارب المحاربين القدماء، يلى ذلك عزف ترانيم السلام ودعوة العالم لنبذ العنف ونشر السلام على الأرض.

يذكر أن مقابر الكومنولث تضم رفات 7367 من ضحايا الحرب العالمية الثانية، كما توجد لوحة بأسماء 11945 من الجنود المفقودين.