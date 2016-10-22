اليوم.. طقس معتدل شمالًا مائل للحرارة جنوبًا.. والعظمى بالقاهرة 28 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم السبت، طقس معتدل على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا مائل للبرودة فى الساعات المتأخرة من الليل.

وتقل الرؤية فى الشبورة المائية الكثيفة صباحًا على الوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق متفرقة من سيناء، والرياح معتدلة تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج فيه ما بين متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه ما بين مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.