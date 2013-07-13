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الحلقة الثالثة من "نظرية الجوافة": هالة سرحان تستضيف إلهام شاهين للحديث عن الاكتئاب العام

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الحلقة الثالثة من "نظرية الجوافة": هالة سرحان تستضيف إلهام شاهين للحديث عن الاكتئاب العام الحلقة الثالثة من "نظرية الجوافة": هالة سرحان تستضيف إلهام شاهين للحديث عن الاكتئاب العام

كتب : محمد عاشور منذ 28 دقيقة

شهدت أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل "نظرية الجوافة" قيام الإعلامية هالة سرحان، باستضافة الدكتورة هالة الشلشلموني، التي تلعب دورها الفنانة إلهام شاهين، في برنامجها، للحديث عن خبرتها في الطب النفسي، في ظل الظروف السياسية التي تمر بها .

وتتحدث الشلشلموني، عن حالة الاكتئاب الجماعي، الذي يظهر في المجتمع المصري، بسبب الظروف السياسية، موضحة أنها اكتشفت هذه الحالة بسبب خبرتها في الطب النفسي.

واعترض الدكتور نجاتي، الذي يلعب دوره الفنان فتحي عبد الوهاب، على ادعاء هالة اكتشاف حالة الاكتئاب العام، قائلًا إنه مرض معروف وموجود في الكتب العلمية، ولم يكتشفه أحد، وحاول منع هالة من إكمال الحلقة.

مسلسل "نظرية الجوافة" بطولة إلهام شاهين، ورجاء الجداوي، وعلاء مرسي، وفتحي عبدالوهاب، ومن تأليف وإخراج مدحت السباعي.

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