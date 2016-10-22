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3 وزراء و1100 سائح يشاهدون ظاهرة تعامد الشمس على معبد أبو سمبل

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3 وزراء و1100 سائح يشاهدون ظاهرة تعامد الشمس على معبد أبو سمبل 3 وزراء و1100 سائح يشاهدون ظاهرة تعامد الشمس على معبد أبو سمبل

>أسوان – ميرفت رشاد وعبد الله صلاح - تصوير خالد كامل

 

شاهد مئات الزائرين ظاهرة تعامد الشمس على قدس الأقداس داخل معبد الملك رمسيس الثانى بأبو سمبل، وهى الظاهرة التى تتكرر مرتين كل عام 22 أكتوبر و22 فبراير، فى إعجاز فلكى قديم يسطره القدماء المصريون.

 

وشهد ظاهرة تعامد الشمس، وزراء السياحة والآثار والثقافة، والسفيرة مشيرة خطاب، المرشحة على منصب مدير عام اليونسكو، وأسامه هيكل، رئيس لجنة الإعلام والثقافة والسياحة بالبرلمان، بجانب حضور نحو 1100 سائح أجنبى من جنسيات دولية مختلفة، والمئات من المصريين الزائرين.

 

وقدمت فرق الفنون الشعبية المشاركة فى مهرجان تعامد الشمس، وهم فرق سوهاج وقنا والأقصر وأسوان وتوشكى والموسيقى العربية، أمام ساحة المعبد فى ختام المهرجان.

 


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