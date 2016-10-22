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أحد ضحايا مستريح دمياط: 26 شخصا حرروا محاضر جماعية ضده

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أحد ضحايا مستريح دمياط: 26 شخصا حرروا محاضر جماعية ضده أحد ضحايا مستريح دمياط: 26 شخصا حرروا محاضر جماعية ضده

>دمياط - عبده عبد البارى

قال معروف معروف حمودة من قرية أبو جريدة وأحد ضحايا مستريح ميناء دمياط: إن القضية تحولت من جناية اقتصادية بنيابة فارسكور إلى جنحة شبهة توظيف أموال، ونحن 26 شخصا قمنا بتحرير محاضر وكل مطالبنا منعا للمشاكل نأخد فلوسنا ومتبقاش العملية موت وخراب ديار.

وأضاف حمودة الناس دى بلديتنا ويمتلكون شركة ويقومون بتشغيل أموال كثيرة لناس من البلد ومن البلاد المجاورة.

ويضيف عقب الثورة الليبية قولت أقعد شوية فى البلد وأفتح حساب فى البنك وأدع فلوسى به لحين استقرار الأوضاع. وأرسلوا لى وقالولى لى هات فلوسك نشغلهالك معانا وهنديك ربح أكثر من البنك مرتين وبالفعل سحبت رصيدى من البنك وأعطيتهم 2 مليون و200 ألف جنيه.


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