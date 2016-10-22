المرور: حواجز حديدية بمحيط أعمال تجديد كابلات الكهرباء بحدائق القبة

وضعت الإدارة العامة لمرور القاهرة حواجز حديدية بمحيط أعمال إحلال وتجديد كابلات الكهرباء بمنطقة حدائق القبة، لمنع وقوع الحوادث المرورية وسط انتشار الخدمات المرورية، لملاحظة أية كثافات مرورية متوقعة والعمل على تيسير حركة المرور بالمنطقة بالتنسيق مع الشركة المنفذة للمشروع لوضع المساعدات الفنية والأقماع والتجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة وتركيب الإضاءة الكافية.

كانت إدارة المرور أعلنت عن أعمال إحلال وتجديد كابلات الكهرباء بشوارع (عبد القادر الجيلانى – ترعة الجبل - حسن جبر ) بمنطقة قسم حدائق القبة بالقاهرة حتى 27 اكتوبر الجارى وسط تعزيز الخدمات المرورية.