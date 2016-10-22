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هيئة الصحفيين تعقد «عموميتها» في الثاني من صفر

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جددت هيئة الصحفيين السعوديين تذكير أعضائها المتفرغين المسجلين في الهيئة للعام المالي 2016م بموعد عقد الجمعية العمومية وانتخاب مجلس إدارة جديد لدورته الرابعة، صباح يوم الأربعاء 2 صفر 1438هـ الموافق 2 نوفمبر 2016م.

وقد بلغ عدد الأعضاء الذين استكملوا بيانات عضوياتهم أكثر من 470 صحفيا وصحفية، وحددت الهيئة بدء تسجيل الحضور من الساعة الحادية عشرة إلى الساعة الثانية عشرة يوم الاجتماع.

وتبدأ الجمعية أعمالها في الساعة الثانية عشرة ظهرا، ويتولى الإشراف على الانتخابات حسب المتبع في كل دورة، ممثلون من الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، والغرفة التجارية بالرياض، ووزارة الثقافة والإعلام، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وتم التواصل مع بعض منظمات المجتمع المدني لمراقبة العملية الانتخابية.

وحثت الهيئة زملاء المهنة على ضرورة التواجد في الموعد المحدد دعماً لأعمال الهيئة، والمشاركة في مناقشة ما يهم الصحافة والصحفيين، واختيار من يمثلهم في الهيئة.

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