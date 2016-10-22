حملة سرطان الثدي في جامعة الأميرة نورة

تنظم وكالة الجامعة للشؤون الصحية في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن ممثلة بالكليات الصحية حملة سرطان الثدي، وذلك لمدة أسبوع ابتداءً من يوم غد الأحد. وتأتي هذه الحملة تحت شعار "أنتِ الحياة" ضمن فعاليات وكالة الشؤون الصحية التوعوية بسرطان الثدي.

وذكرت رئيسة الحملة ورئيسة لجنة الشؤون الطلابية والتعليمية د. نسرين العواجي أن إقامة هذه الحملة يأتي ضمن برامج المسؤولية المجتمعية التي تهدف لرفع مستوى الوعي الصحي للمجتمع كما تهدف الحملة إلى خفض نسبة الإصابة بسرطان الثدي ولتوضيح أهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي، مضيفة بأنه سيكون هناك مسيرة لطالبات الجامعة من نقطة الانطلاق وهي كلية الصحة وعلوم التأهيل إلى مكان الحملة في مركز خدمات الطالبات، وسيكون هناك محاضرات وأركان توعوية عن مسببات السرطان وسبل الوقاية منه ودور الكشف المبكر في الشفاء التام من المرض، وأوضحت العواجي بأن الجامعة ستستضيف البروفيسورة المتعافية سامية العمودي، بالإضافة إلى بعض الجامعات وبعض الجمعيات المتخصصة من خارج الجامعة كجمعية زهرة والمديرية العامة للشؤون الصحية وشركة عبداللطيف جميل التي ستوفر العيادة المتنقلة للكشف المبكر تحت شعار "طمنينا عنك".