مركز الملك سلمان للشباب يعزز صناعة التأليف والنشر

عزز مركز الملك سلمان للشباب، قيمة القراءة والكتابة، واطلق مرحلة جديدة من صناعة التأليف والنشر بالمملكة، عبر تحفيز أكثر من مليون ونصف المليون طالب جامعي، لإظهار مكنوناتهم الإبداعية في مجال الكتابة والتأليف، وذلك عبر المشاركة في مبادرة "المؤلف الشاب" في دورتها الرابعة، إحدى مباردات المركز والتي تستهدف المبدعين الشباب في مجال الكتابة والتأليف.

واعتمد المركز في دورته الجديدة الرابعة على تطوير نوعي في المبادرة سواء في مجالات المبادرة أو من خلال تدشين مسار جديد مع الجامعات المحلية يستفيد منه الشباب الجامعيون في إطلاق مواهبهم واستثمار دراستهم وبحوثهم وتتويجها بأعمال لا تنتهي بنهاية مرحلتهم الدراسية.

وقال مدير إدارة الإعلام والنشر في مركز الملك سلمان للشباب يوسف الهزاع: "منذ انطلاق المبادرة منذ ثلاثة أعوام كانت المبادرة مفتوحة للشباب بشكل عام، في وهذا العام قررنا تخصيص مسار إضافي جديد تحت اسم (المسار الجامعي) بهدف الوصول لأكبر عدد ممكن من الفئة المستهدفة، حيث أثمر التنسيق المباشر بين المركز وبين وزارة التعليم بإطلاق المسار الثاني (المؤلف الجامعي) داخل الجامعات السعودية، وفي ذات الوقت عمل المركز على توفير أدلة إرشادية للمؤلفين الشباب".

وأوضح الهزاع أن مبادرة "المؤلف الشاب" تأتي في إطار اهتمام المركز بدعم الأفكار الخلّاقة لجيل الشباب، وتنمية مهاراتهم في الكتابة والتأليف.

ولفت إلى أن المبادرة تسير في اتجاهين، الأول توفير البيئة المناسبة للمؤلفين الشباب لإظهار مكنوناتهم الإبداعية، والثاني تذليل العقبات الإدارية والمالية التي تواجههم وقد تمنعهم من السير قدماً في مشاريعهم الفكرية، مضيفاً أن هذه المؤلفات تسهم في إثراء ثقافة المجتمع السعودي، وتعزز أهمية القراءة بين أوساط الشباب، وقال:"أهمية المبادرة تتضح من خلال حجم المشاركة فيها في الدورات السابقة، إذ تجاوز عدد المشاركين 500 شاب وشابة، وأصدرت المبادرة حتى نهاية الدورة الثالثة 22 كتاباً مطبوعاً لمؤلفين شباب".