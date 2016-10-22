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انطلاق الدراسة الأولية للقيادات الكشفية في الرياض

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انطلاق الدراسة الأولية للقيادات الكشفية في الرياض انطلاق الدراسة الأولية للقيادات الكشفية في الرياض

استقطاب قيادات جديدة للحركة الكشفية

بدأت فعاليات الدراسة الأولية للقيادات الكشفية التي ينظمها النشاط الكشفي بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، ويشارك فيها 40 دارساً من مختلف مكاتب الإدارة.

واوضح رئيس قسم النشاط الكشفي بالإدارة محمد المحمود، أن الدراسة تهدف إلى استقطاب قيادات جديدة للانخراط في الحركة الكشفية وتعريفهم بنظامها، مشيراً إلى ان محتوى الدراسة التي تقدمها قيادات كشفية ذات تأهيل كشفي عال يتضمن ما نص عليه دليل التأهيل القيادي لجمعية الكشافة العربية حيث تقدم جلسات تدريبية عن الحركة الكشفية من حيث التعريف والأهداف والمبادئ والوسائل والتنظيم، ونبذة عن تاريخ الحركة الكشفية عالميا وعربيا ومحليا والهيكل التنظيمي لجمعية الكشافة، وكذلك الطريقة الكشفية والزي الكشفي وممارسة عملية لبعض التقاليد الكشفية.

وتختتم الدراسة بمخيم تطبق فيه بعض الأسس الكشفية كالتخييم والطهي والتدريب على العقد والربطات وتحديد الاتجاهات وعمل المواقد وإيقاد النيران.

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