الحماية المدنية بدمياط تسيطر على حريق محطة وقود بعد 3 ساعات متواصلة

سيطر رجال الحماية المدنية بدمياط بقيادة العميد محمد صبحى مدير الحماية المدنية على حريق نشب فى محطة وقود المطار بدمياط الجديدة بعد 3 ساعات من العمل حيث تم الدفع 10 سيارات إطفاء، وتم استخدام مادة الرغاوى والرمل لإطفاء الحريق ومحاصرة السنة النيران ومنع امتدادها الى المناطق المجاورة .

وأسفر الحريق عن إصابة شخصين بجروح هما لمتولى محمد "35 سنة" مصابا بحروق من الدرجة الثانية، وفتحى البلشى "30 سنة" أصيب بجرح باليد اليسرى تم نقلهما إلى مستشفى الأزهر الجامعي بدمياط الجديدة لتلقى العلاج.