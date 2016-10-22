الحساسية والأكل الكتير.. أهم أسباب دقات القلب السريعة بعد تناول الطعام

قد يشعر الشخص بأن ضربات قلبه سريعة ومتتالية، خاصة بعد تناول الطعام، وقد يظن الشخص أنه يعانى من مشاكل فى القلب، ولكن هذا الأمر له أسباب أخرى رصدها موقع New Health Advisor.

1- الإفراط فى تناول الطعام

من أهم أسباب الشعور بضربات القلب السريعة بعد تناول الطعام، لأن الجسم يزيد من تدفق الدم إلى الجهاز الهضمى للمساعدة على الهضم عند تناول الكثير من الطعام، فالقلب يواجه صعوبة فى توفير ما يكفى من الدم، ولذلك يشعر الشخص بالضربات السريعة للقلب.

2. تناول الأطعمة الغنية بالسكر

احتواء الوجبات على سعرات حرارية وسكريات زائدة تسبب سرعة ضربات القلب، وبالتالى فإنه لهضم وحرق السكر ينتج البنكرياس الكثير من الإنسولين، الأمر الذى يؤثر على القلب ويتسبب فى ضربات القلب السريعة، ولكن توجد بعض الدراسات التى تقول إن انخفاض نسبة السكر بشكل كبير فى الدم يؤدى إلى إطلاق الأدرينالين الذى يمكن أن يجعل ضربات القلب سريعة أيضاً.

3- بعض الأدوية

يؤكد الأطباء أن بعض الأدوية كأدوية الغدة الدرقية تسبب سرعة دقات القلب.

4- الحساسية

رد فعل الجسم تجاه الحساسية يمكن أن يزيد من معدل نبض القلب، خاصة بعد تناول الطعام، وفى أغلب الأحيان يحدث مع ما يسمى بالحساسية المفرطة.