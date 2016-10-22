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القوات العراقية: مقتل 473 واعتقال 22 من داعش خلال عمليات تحرير الموصل

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القوات العراقية: مقتل 473 واعتقال 22 من داعش خلال عمليات تحرير الموصل القوات العراقية: مقتل 473 واعتقال 22 من داعش خلال عمليات تحرير الموصل

>بغداد أ ش أ

ذكرت قيادة العمليات المشتركة العراقية، أن خسائر تنظيم (داعش) الإرهابى خلال 5 أيام من العمليات العسكرية لتحرير الموصل، على مختلف المحاور بلغت 473 قتيلا واعتقال 22 من الإرهابيين.

 

وذكرت خلية الإعلام الحربى بقيادة العمليات المشتركة، أن القوات المسلحة دمرت خلال هذه الفترة 95 سيارة مفخخة، و21 مفرزة هاون، و16 سيارة مزودة برشاش أحادي، و7 أحزمة ناسفة، ومخزن كبير للأسلحة، وأربع منازل مفخخة، و11 مضافة للإرهابيين.

 

وأشارت الخلية، إلى أنه تم تفجير 352 عبوة ناسفة تحت السيطرة وخمس دراجات نارية وثلاثة أنفاق والاستيلاء على 5ر1 طن من نترات الأمونيا التى تستخدم فى تصنيع العبوات الناسفة، وتسعة مدافع "هاون" عيار 120 مم و380 قذيفة هاون و61 صاروخ "كاتيوشا".

 

على صعيد متصل، قال عضو مجلس محافظة ديالى، كريم الجبورى، إن الحشد العشائرى أحبط هجوما لمسلحى تنظيم داعش لاستهداف ثلاثة نقاط أمنية شرق ب‍عقوبة.

 

وأشار الجبوري، إلى أن عناصر داعش هاجموا نقاط المرابطة الأمنية للحشد فى قطاع شروين شرق بعقوبة، الذى نجح فى إحباط تسلل عناصر التنظيم بالتنسيق مع تشكيلات الفرقة الخامسة بالجيش التى قدمت دعما ناريا للحشد.


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