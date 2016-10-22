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التموين تضبط بقال خزّن 2400 عبوة زيت طعام لبيعها بالسوق السوداء

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التموين تضبط بقال خزّن 2400 عبوة زيت طعام لبيعها بالسوق السوداء التموين تضبط بقال خزّن 2400 عبوة زيت طعام لبيعها بالسوق السوداء

>كتبت سماح لبيب

كشفت الأجهزة الرقابية بوزارة والتجارة الداخلية، بالتعاون مع الإدارة العامة لمباحث التموين عن ضبط بقال تموينى تمكن من تخزين 2400 عبوة مخصص للبيع على البطاقات التموينية قام بتجميعها وتخزينها ومنعها عن التداول بالأسواق، وعدم صرفها للمواطنين .

 

وأكد مصدر مسئول بالوزارة فى تصريح خاص لـ " اليوم السابع " أن الحملات التى وجه الوزير بضرورة تكثيفها مع اللواء حسنى ذكى رئيس الإدارة العامة لمباحث التموين ، لم تقوم على سلعتى الأرز والسكر فقط ، وإنما لكافة السلع الغذائية المدعمة على البطاقات التموينية ، وفى السوق الحر .

 

وأشار المصدر إلى أنه تم تحويل البقال التموينى إلى النيابة العامة والتحفظ على جميع الكميات من الزيوت قبل بيعها فى السوق السوداء، خاصة بعد أن استهدف تعطيش الأسواق ، وخلق أزمات تضر باحتياجات المواطنين .


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