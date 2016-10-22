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سعر الدولار اليوم السبت 22/10/2016 في السوق السوداء و إرتفاع جديد في سعر الدولار

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سعر الدولار اليوم السبت 22/10/2016 في السوق السوداء و إرتفاع جديد في سعر الدولار سعر الدولار اليوم السبت 22/10/2016 في السوق السوداء و إرتفاع جديد في سعر الدولار

اليوم، حيث مسلسل ارتفاع العملة الخضراء مستمر، وسط تصريحات لمحللين اقتصاديين بأن دخلت نفقا مظلما، يحتاج إلى معجزة من أجل الخروج منه، وأكد الخبير مصطفى الفقي أن الوضع الآن وصل إلى مرحلة الخطورة، كانت العملة الخضراء قد تعرضت للعديد من الارتفاعات الفترة الماضية في السوق السوداء مقابل الجنيه، وتجاوزت 15 جنيه في الفترة الأخيرة، وسط توقعات بالمزيد.

وفي سياق جديد، قال بيان من مطار القاهرة، أن الجمارك أحبطت محاولة فاشلة لتهريب مبلغ كبير من العملة الأمريكية خارج البلاد، حيث قال مصدر مسؤول أنه تم إحباط خروج 250 ألف دولار عبر المطار، وكان رئيس قسم التفتيش قد اشتبه في أحد الركاب القادمين من ، وتم تفتيش حقائبه، وتبين وجود هذا المبلغ الطائل داخل علب الشيكولاته، وحررت الجمارك محضرا وصادرت المبلغ.

وقال متعاملون في سوق تداول العملات، أن عدد كبير من المستوردين قد توقف عن شراء العملة الخضراء بعد وصولها إلى أكثر من 15 جنيه، وأن الوضع الحالي هو مضاربات لرفع سعر الصرف، صرح أحد المستوردين، أنهم قد توقفوا عن الاستيراد بسبب طمع تجار السوق السوداء، وقيامهم برفع سعر العملة، والاحتفاظ بمبالغ كبيرة من أجل انتظار قرار تعويم الجنيه القريب جدا.


سعر الدولار اليوم في السوق السوداء السبت 22/10/2016

وصل سعر الدولار في السوق السوداء اليوم في مصر مقابل الجنيه إلى 15.40 جنيه للشراء مقابل 15.60 جنيه للبيع، وبذلك يقترب الدولار من حاجز 16 جنيه، لأول مرة في التاريخ، في ظل أزمة اقتصادية طاحنة، تعيشها البلاد للمرة الأولى، مع وجود ندرة في المعروض من الدولار، مما أدى إلى صعود سعر الدولار اليوم في مصر بيع وشراء في مصر.

ولم ينجح غلق شركات الصرافة في حل الأزمة ولم ينتج عنه سوى مزيد من الارتفاع في قيمة الدولار، وليس التحكم في سعر الدولار اليوم في مصر في شركات الصرافة، مع وجود تأكيدات أن أن محلات الصاغة أصبحت تقوم بوظيفة شركات الصرافة من التعامل في الدولار مع تداول العملات العربية والأجنبية، وكذلك تداول الفوركس الدولي، حيث يسمح البنك المركزي لشركات الصرافة ببيع الدولار بفارق 15 قرشا فقط عن السعر الرسمي للبنوك.

 

سعر الدولار اليوم في البنوك

استقر السعر الرسمي للدولار في البنوك المصرية عند 8.85 جنيه للشراء و8.88 للبيع، حيث يتنازل الفرد عن ما يمتلكه من العملات الأجنبية لصالح البنك، مقابل الحصول على شهادات عائد 15% السنوية، ويهدف هذا القرار توفير عملة صعبة للبلاد من اجل السيطرة على العملات في السوق السوداء، خاصة مع ظهور سوق تداول الفوركس.

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