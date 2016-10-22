روسيا تسلح جيشها بـ"نظامين جديدين" للصواريخ المضادة للطائرات

يستعد الجيش الروسى للتسلح بمجموعة متنوعة من الأسلحة والصواريخ الفتاكة، حيث ستتسلم البحرية الروسية الغواصة الكبيرة " فيليكى نوفغورود"، واثنين من أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات "بوك" وستة مجمعات صاروخية من أنظمة "بانتسير-إس".

ووفقا لوكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك" قال وزير الدفاع الروسى سيرجى شويجو إن الجيش الروسى سيحصل على هذه الأسلحة فى نوفمبر من العام الجارى، حيث أنه من المقرر دعم قوات الدفاع الجوى والفضائى الروسية بأنظمة مضادة للطائرات متوسطة المدى" بوك-M2 "و" بوك-M3 "وستة أنظمة صاروخية من طراز "بانتسير- إس".

ووفقا لشويجو فإنه سيتم اعتماد الغواصة الكبيرة من مشروع 636 "فيليكى نوفغورود" خلال شهر نوفمبر.