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تفاصيل هروب 6 سجناء بسجن المستقبل .. نزلاء بسجن المستقبل : بدو أدخلوا لأقاربهم الهاربين بندقيتين ومسدس مع الطعام ...

  • مصر
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تفاصيل هروب 6 سجناء بسجن المستقبل .. نزلاء بسجن المستقبل : بدو أدخلوا لأقاربهم الهاربين بندقيتين ومسدس مع الطعام ... تفاصيل هروب 6 سجناء بسجن المستقبل .. نزلاء بسجن المستقبل : بدو أدخلوا لأقاربهم الهاربين بندقيتين ومسدس مع الطعام ...

قال نزلاء بسجن المستقبل، إن أهالي المتهمين الأربعة أعضاء تنظيم بيت المقدس الذين تمكنوا من الهرب، فجر الجمعة، مع اثنين من الجنائيين هم من البدو المقيمين بصحراء الإسماعيلية، وإنهم تمكنوا من إدخال بندقيتين آليتين ومسدس في حقائب الطعام التي لم يقم بتفتيشها حراس السجن لذويهم المحبوسين .

وأضاف النزلاء  ، أن المساجين السياسيين الـ4 قاموا بتقييد ضابط وأميني شرطة، وإطلاق النار على قدم عريف شرطة وهم كل الحراسة الليلية للسجن، وهموا بالفرار من السجن، ولم يطاردهم سوى الرائد محمد الحسيني، رئيس مباحث قسم أبوصوير، فأصابوه برصاصة في رأسه، وكشف النزيل عن وجود سجينين سياسيين آخرين في السجن رفضا الهرب في ظل حالة الفوضى التي أحدثها هروب الستة .

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رئيس قسم الأخبار