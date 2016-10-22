استحقاق أفراد أسرة أحد منسوبي مركز التأهيل بالجوف للإعانة

أوضحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أن نتائج اللجنة المشكلة من الإدارة العامة للخدمات الطبية، والإدارة العامة للإعانات، وإدارتي المتابعة والقانونية بالوزارة، أظهرت صحة شمول أسرة أحد منسوبي مركز التأهيل الشامل بالجوف بقوائم الإعانات المالية واستحقاقهم لها، بناءً على سلامة التقارير الطبية، وتطابقها مع الوضع الصحي لأفراد الأسرة.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة خالد أبا الخيل، إن تشكيل اللجنة جاء على خلفية بلاغ من أحد المواطنين تقدم به إلى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد التي أحالته بدورها إلى الوزارة، تضمن قيام أحد منسوبي مركز التأهيل الشامل بمنطقة الجوف بإدراج اسم والدته وزوجته وأفراد أسرته (أولاده) من ضمن المعاقين بتقارير غير صحيحة، للحصول على الإعانات المالية.

وأبان المتحدث الرسمي، أنه تم وقوف أعضاء اللجنة على مركز التأهيل الشامل بالمنطقة لمعاينة التقارير الطبية، ومدى صحتها، وإجراء الكشف السريري الطبي على والدته وزوجته وأبنائه لمطابقة الوضع الصحي لهم، بناءً على ما ورد بالتقارير الطبية، ومدى انطباق شروط التسجيل عليهم.

وأكد أبا الخيل أن نتائج اللجنة أثبتت صحة وسلامة التقارير الطبية، وتطابقها مع الوضع الصحي للأسرة، وأن شمولهم كان طبقاً للأنظمة واللوائح، وهو ما ينفي وجود شبه استغلال.