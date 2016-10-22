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جامعة طيبة تكرم طلابها الحاصلين على نوط وزير الداخلية

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كرمت جامعة طيبة طلابها أعضاء نادي الجوالة التابع لعمادة شؤون الطلاب عقب حصولهم على نوط سمو وزير الداخلية نظير ما بذلوه من جهود مع القطاعات الأخرى لإنجاح موسم الحج، بحضور مدير الجامعة المكلف د. محروس الغبّان.

ونظمت الجوالة معرضاً يحكي تاريخ الجوالة والحركة الكشفية والدعم الذي تتلقاه من القيادة الرشيدة، بالإضافة إلى معرض للصور، وتطور لبس الكشافة وعالمية الحركة الكشفية، وميثاق الأخوة الكشفي.

واشتمل الحفل على عرض مرئي يحكي أبرز الأنشطة التي قدمها أفراد الجوالة، والبرامج التطويرية والرحلات الاستكشافية والتدريبية والتعليمية، وتجارب الدول التي زاروها.

وفي ختام الحفل، كرم د. الغبّان قيادات عشائر الجوالة وأعضائها، وكذلك الأعضاء الحاصلين على نوط وزير الداخلية، والمشاركين في أنشطتها.

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