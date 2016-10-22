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تقنية الدوادمي تدرب 80 مواطنة للعمل في قطاع الاتصالات

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أعلنت رئيسة مركز خدمة المجتمع والتدريب المستمر في الكلية التقنية للبنات بالدوادمي نورة بنت مطلق الروقي عن بدء البرامج التدريبية المجانية المدعومة من صندوق تنمية الموارد البشرية لتوطين قطاع الاتصالات بمقر الكلية.

وأضافت الروقي أن الكلية استقبلت 80 متدربة تمت الموافقة على قبولهن إلكترونياً، بعد استيفاء شروط القبول وهي أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية، وغير موظفة، وأن لا يقل عمرها عن 18 سنة، وذلك لتأكيد انضمامهن للبرنامج، مؤكدةً في الوقت ذاته استعداد مركز خدمة المجتمع والتدريب المستمر بالكلية لاستقبال المواطنات المقبولات.

وأشارت "الروقي" أن الأسبوع الجاري هو باكورة انطلاق البرامج التدريبية، حيث تم تنفيذ دورة "مهارات إدارة المبيعات" اعتباراً من يوم الأحد الماضي وحتى يوم امس الخميس، على أن يتم البدء بدورة "مهارات خدمة العملاء" بعد غد الأحد، وذلك ضمن برامج توطين الاتصالات للبنات بمحافظة الدوادمي، ومن خلال بوابة القبول عبر الموقع الإلكتروني https://ctc.tvtc.gov.sa/# فيما قدمت شكرها الجزيل للمدربات القائمات على تأهيل بنات الوطن في مجالات توطين الاتصالات.

يذكر أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ستمنح الملتحقة بالبرنامج شهادة معتمدة، كما يمكنها الاستفادة من برامج ريادة الأعمال الوطني "ريادة" لتدريب رياديات الأعمال الراغبات في إنشاء مشروعات صغيرة والاستفادة من الدعم المالي والاستثمار بقطاع الاتصالات والذي يصل إلى ثلاثة آلاف ريال شهريا لمدة سنتين في برنامج دعم ملاك المنشآت الصغيرة من خلال البنك السعودي للتسليف والادخار والذي يقدم تمويلاً لمشروعات رواد الأعمال بمبلغ 200 ألف ريال كحد أعلى للتمويل ضمن مسار توطين قطاع الاتصالات وملحقاته.

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