العاهل الأردني يثمن جهود الإمارات ويشيد بإسهامات محمد بن راشد التنموية

أعرب العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني عن تقديره لدولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، ولشعبها الشقيق، في ضوء الروابط التاريخية الوثيقة التي تربط البلدين. وأشاد العاهل الأردني بنائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، للتنمية في مختلف أنحاء العالم العربي، وبما في ذلك الأردن، في إطار العلاقات الثنائية والأخوية الوثيقة التي طالما جمعت البلدين والشعبين الشقيقين. وجاء ذلك خلال لقاء الملك عبد الله الثاني، برئيسة مجلس إدارة المدينة العالمية للخدمات الإنسانية، الأميرة هيا بنت الحسين، حرم الشيخ محمد بن راشد قبيل افتتاح الملك مستشفى الأميرة هيا بنت الحسين العسكري في محافظة عجلون. وتفقّد الملك عبد الله الثاني، ترافقه الأميرة هيا بنت الحسين، مختلف أقسام المستشفى ذي التسع طوابق والمشيّد على مساحة تبلغ 11 هكتاراً ويتسع لـ150 سريراً، بما في ذلك أجنحة الجراحة للرجال والنساء، كما تضمنت الزيارة الاطلاع على التجهيزات الطبية التي تعد من الأحدث عالمياً في مختلف تخصصات الفحص السريري والتشخيص والعلاج للمرضى. يشار إلى أن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم قدم دعماً لعدد من المؤسسات والمشاريع في الأردن.