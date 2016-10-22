مليشيات الحوثي وصالح تواصل خرق الهدنة بقصف مواقع الجيش الوطني والمقاومة

واصلت مليشيات الحوثي وعلي عبدالله صالح خرقها للهدنة التي اعلنتها الامم المتحدة لليوم الثاني على التوالي في مناطق ومحافظات يمنية عدة. اذ قصفت بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة مواقع الجيش الوطني والمقاومة بجبهة بيحان منطقة الصفراء بمحافظة شبوة. كما شنت قصفا بصواريخ الكاتيوشا والمدفعية على مواقع الجيش الوطني بمنطقة ميدي الحدودية بمحافظة حجه. وفي محافظة الجوف قتل اثنان واصيبا اخران من افراد الجيش الوطني والمقاومة خلال التصدي لهجمات المتمردين غربي وجنوب غربي مديرية الغيل. كما تعرضت مواقع الجيش الوطني لاعتداءات وقصف متواصل من قبل الانقلابيين في مديرية نهم شرق صنعاء. كما سجلت عدة خروق للهدنة من قبل المتمردين بقيامهم بهجمات وقصف لمواقع القوات الشرعية في جبهات عدة في تعز. وتم تسجيل اكثر من 150 خرق للهدنة خلال اليوم الاول. ودارت اشتباكات عنيفة بين القوات الشرعية والمتمردين في المفاليس بمديرية حيفان جنوبي، تخلله قصف مدفعي من الميليشا علي قرى المنطقة. وفي منطقة القبيطة بمحافظة لحج على الحدود مع تعز، استغلت المليشيات الهدنة ودفعت بتعزيزات الى مواقعها في جبل جالس ونجد قفيل وشنت قصفا متواصلا بالرشاشات الثقيلة على مواقع المقاومة في بعض قرى المنطقة. اما في محافظة الضالع، ‏قصف المتمردون بمختلف الأسلحة مواقع الجيش الوطني والمقاومة فيما وصلت تعزيزات عسكرية لهم إلى خطوط التماس بين دمت ومريس. الى ذلك، أكد وزير الخارجية اليمني عبدالملك المخلافي امس الجمعة حرص الحكومة اليمنية على إنجاح وقف إطلاق النار وعلى وتوفير فرصة للمبعوث الاممي لمواصلة جهود السلام. وعبر المخلافي في تغريدات بصفحته على "تويتر" عن أسفه الشديد لعدم التزام جماعة الحوثي المسلحة وقوات صالح بوقف إطلاق النار رغم مضي أكثر من 25 ساعة على سريانه. وقال المخلافي بأن الكارثة هي في أنهم لايدركون الوضع الداخلي والدولي وكل همهم السعي لإفشال جهود السلام.