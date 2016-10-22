العواضي: انتهاكات الحوثيين جرائم حرب وإعاقة لتحقيق السلام

جمال العواضي

عبّرت الوكالة الدولية للصحافة والدراسات الاستراتيجية "ايجيس" في باريس عن استيائها من صمت المجتمع الدولي ضد انتهاكات الحوثي والمخلوع صالح حتى بعد أن أعلنت الأمم المتحدة هدنة إنسانية في اليمن، وأوضح مدير الوكالة اليمني جمال بدر العواضي بأن الوكالة تتابع تطورات الأوضاع في اليمن بعد إعلان الرئيس هادي والحكومة الشرعية الموافقة على هدنة إنسانية لمدة 72 ساعة استجابة لدعوات الأمم المتحدة ومراعاة الشعب اليمني، واضاف بأنه من خلال مصادر الوكالة تأكد أن الانقلابيين الحوثيين قاموا بخرق الهدنة وذلك باستخدام أسلحة متنوعة إضافة لخروقات في منطقة ميدي غرب اليمن ومنطقة صرواح في محافظة مأرب، وقد أدت إلى مقتل 28 جندي من الجيش الوطني، وأكد بأنه بناء على عدم التزام الانقلابيين الحوثيين للاتفاقات والعهود فأن الوكالة تدين انتهاكات الحوثي وتحمل الحوثيين كافة المسؤولية في تعطيل دخول المساعدات الإنسانية للمناطق المحاصرة من قبل المليشيات واستمرار معاناة الشعب اليمني، وتحذر الوكالة من استمرار الانقلاب وتحدي المليشيات الحوثية للإرادة الدولية في تحقيق متطلبات السلام في اليمن سيؤدي إلى كارثة إنسانية وشيكة لن يكون وقودها سوى أكثر من 25 مليون يمني موزعين على مختلف مناطق اليمن.