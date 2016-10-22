منسوبو قطاعات أمنية وهيئة الأمر بالمعروف يختتمون برنامجين لتنمية المهارات

اختتمت كلية الملك فهد الأمنية برنامج تنمية المهارات القيادية والإدارية وبرنامج تنمية المهارات الأمنية والمهنية والتي نظمت بمعهد التدريب الأمني بالكلية واستفاد منها منسوبو القطاعات الأمنية والرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

وقال اللواء سعد بن عبدالله الخليوي مدير عام الكلية خلال لقائه بالخريجين في حفل الاختتام ان برامج التدريب والتأهيل بالكلية تطورت ونقلت التدريب إلى نمط يناسب تطورات العصر الحديثة وفق مناهج علمية تحقق الأهداف الأمنية بإشراف مباشر وتوجيه كريم ودعم لا محدود من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ـــ حفظه الله ـ

وذكر أن برنامج تنمية المهارات القيادية والإدارية يهدف إلى ترسيخ وتنمية المفاهيم والقدرات الإدارية لدى القيادات الأمنية وربطها بالواقع العلمي، أما برنامج تنمية المهارات الأمنية والمهنية فيهدف إلى تنمية قدرات الدارسين من منسوبي الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعريفهم بمختلف العلوم الأمنية والجنائية وسأل المولى عز وجل أن يحفظ على هذه البلاد أمنها وأمانها وولاة أمرها بقيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـــ حفظهم الله جميعاً ـــ.