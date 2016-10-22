دراسة: المرأة تحتاج للضحك لتعيش عمرا أطول

كشفت دراسة نشرت فى دورية الطب النفسى، والتى نشرها الموقع الإلكترونى لصحيفة "تايمز أوف إنديا" الهندية أن المرأة تحتاج إلى الضحك للعيش حياة طويلة، حيث أظهرت نتائج الدراسة التى أجريت لمدة 15 عاما فى النرويج أن النساء اللواتى تنظرن للأشياء من جانب إيجابى كن أطول حياة مع معاناتهم من المرض، خاصة أمراض القلب والالتهابات، كما أكدت أن الضحك لدى الرجال يعمل على تعزيز المناعة فقط ضد العدوى.

وحسب التقرير فقد وجد الباحثون أن النساء اللاتى يتمتعن بروح المرح والبهجة كانت لديهن مخاطر أقل فيما يتعلق بالوفيات الناتجة عن جميع الأسباب بنسبة 48%، حيث كن أقل عرضة لخطر الوفاة من أمراض القلب بنسبة 73% ، كما تنخفض لديهن مخاطر الموت من العدوى بنسبة 83%، أما بالنسبة للرجال الذين لديهم روح الفاكهة فقد انخفضت لديهم نسبة الوفاة من العدوى بنسبة 74%.

وقال الباحث المشارك فى الدراسة "سفين سفيباك" إن الضحك يعتبر مقاوما كبيرا للمشكلات الاجتماعية والإجهاد العام ويمنع إفراز الجسم لهرمونات التوتر، مثل الكورتيزول، الذى يعمل على قمع وظائف جهاز المناعة، مضيفا أنه على الرغم من أن الجينات الوراثية تحدد إحساس الشخص بالسعادة وروح الفكاهة، إلا أن التنشئة الاجتماعية لها دور فعال فى تغيير الأشخاص الذين ولدوا وهم يعانون من عدم قدرتهم على الشعور بالسعادة أو المرح.