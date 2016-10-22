«صقور الإمارات للطيران» يفتح الآفاق لهواة التحليق

يُوفّر نادي صقور الإمارات للطيران الشراعي في مدينة العين فرصة طيران رائعة لهواة الرياضات الجوية، وتحقيق الاستمتاع بتجربة مشوقة وفريدة من نوعها.

ويهدف إلى نشر ثقافة الطيران الشراعي وعلومه وتحفيز مشاركة العامة بالأمور المتعلقة بالطيران، فهي تعد في الوقت نفسه رياضية بالدرجة الأولى وترفيهية لها عشاقها، خصوصاً في فترة الإجازات الأسبوعية وأوقات الربيع عندما تكون الأجواء صافية.

وتأسس النادي في عام 2009 بمدينة العين الخضراء بمبادرة من أعضاء مجلس الإدارة الحاليين، وبرئاسة سعيد العرياني لتطوير رياضة الطيران الشراعي في الدولة، والتشجيع على ممارستها بطريقة سليمة وآمنة.

16 محترفاً

وأوضح هاشم محمد أحمد الكعبي، مدير عام فريق نادي صقور الإمارات للطيران، أن النادي الذي يقع مقره في مدينة العين يحفل اليوم بـ 16 طيارا محترفا في الطيران الشراعي، جميعهم أعضاء في النادي، ويمتلكون رخصة دولية للقيادة، وهو أحد أهم أسباب عدم تعرض الفريق لأي حوادث أو مشكلات أثناء الطيران.

وأشار الكعبي إلى أن لدى النادي أيضا طاقما متخصصا في الأمن والسلامة، إضافة إلى شاب إماراتي مهندس معتمد من شركة «روتكس» المتخصصة في تصنيع محركات الطائرات الشراعية في النمسا.

مخاطر

وأكد الكعبي أن ممارسة هذا النوع من الطيران لا تخلو من المخاطر الممكن تجنبها من خلال اتباع نظام الأمن والسلامة في الطيران، والحرص على الصيانة الدورية للطائرات.

وفي حال وجود مطبات هوائية يتحتم على الشخص عدم الخوف والتوتر، بل عليه أن تزيد ثقته في نفسه وقدرته في السيطرة على الطائرة الشراعية، أما إذا كانت الرياح سريعة جدا فينبغي النزول فورا.

وتطرق الكعبي إلى أفضل الأماكن المناسبة لممارسة هذا النوع من الطيران وهي على البحر والبر، إلا أنه ينبغي تجنب المناطق الجبلية، والأماكن المحظورة لا سيما السكنية.

ولم يخفِ الكعبي أن أجمل الأماكن التي تشجع على الطيران فوقها هو بحر مدينة خورفكان، وسيح شعيب.

شروط

وعن شروط الانضمام لنادي صقور الإمارات للطيران الشراعي تكلم الكعبي:«نرحب بكل شاب إماراتي يرغب بتعلم الطيران الشراعي على أن يتعدى عمره 18 عاما، وأن يكون مؤهلا صحيا من ناحية عدم تعرضه سابقا لأي حوادث تحول دون ممارسته لهذه الهواية، وعدم تناوله أيضا لأي عقاقير، وبعد ذلك تأتي مهمة التدريب التي تتمثل في خضوع المتدرب لمدة ساعة من الناحية النظرية بشرح كل ما يتعلق بهذه الهواية، لتأتي بعد ذلك الناحية العملية أو التدريبية التي تبدأ من 15 ساعة وقد تمتد إلى 20 ساعة في حال احتياج المتدرب لذلك، بناء على قدراته ومهاراته وسيطرته على الطائرة الشراعية».

وبين ان رسوم التدريب تبلغ 12 ألف درهم يحصل من خلالها المتدرب على رخصة القيادة بعد تمرسه الفعلي في قيادة الطائرات الشراعية، مشيرا إلى أن النادي يحفل بـ4 مدربين محترفين ومتمرسين في الطيران الشراعي، ويعتمد الطيران على عدة أمور وهي اتجاه الريح، والوزن، والخزان، في متوسط 3 إلى 4 ساعات.

طائرات النادي

وكشف عن امتلاك النادي لعدة طائرات شراعية يصل عددها إلى 13 طائرة، ومنها »ذئب السماء« وهي أميركية الصنع، ورباعية الأشواط، وتأتي بقوة 100 حصان، ويبلغ سعرها بين 130 إلى 170 ألف درهم، ويكون الطيران على حسب الوزن الذي يبدأ من 300 كيلو غرام، وفي حال تكبير الباراشوت يصل الوزن إلى 350 كيلو غراماً، وهناك طائرة شراعية أخرى ثنائية الأشواط، تأتي بقوة 60 حصاناً، ويبلغ سعرها من 80 إلى 130 ألف درهم، وتكون سرعة الطيران من 50 إلى 80 كيلو متراً على حسب اتجاه الريح والوزن.

ويوفر النادي للراغبين فرصة تدريب بنوعين من الطائرات الشراعية وهما (البراموتر) وفيها يحمل قائد هذه الطائرة المحرك على ظهره، أما النوع الثاني فهو (الباورد باراشوت) التي تتميز بكبر حجمها، ويتم وضع المحرك في العربة وتحمل هذه الطائرة شخصين معا.

وتعمل هذه الطائرات بالوقود وتمتاز بمعدلات أمان عالية جدا، ويحصل قائد هذه الطائرة على رخصة قيادة دولية وبطاقة عضوية بعد اجتيازه لدورة تدريبية واختبارات لمدة تقارب الشهر، إضافة إلى القيام بما لا يقل عن عدد 15 ساعة طيران جوي مع مدربين معتمدين، وفقا للكعبي.

مشاركات وإنجازات

شارك فريق صقور الإمارات بفعاليات مهرجان ليوا الدولي، وهدفت المشاركة إلى رفع علم دولة الإمارات في سمائه من خلال تقديم مهارات أعضائه في الطيران الشراعي لجمهور المهرجان.

مهارات

واستعرض الفريق مهارات أعضائه في الطيران الشراعي من خلال تشكيلات متنوعة تمثلت في الطيران المنخفض، والطيران على ارتفاع عال وتشكيلات بعلم الدولة.

وكان للنادي حضور بارز في عدة مهرجانات منها سويحان، وضواحي خورفكان، والمربعة التراثي الأول، ويفخر النادي بتدريب شابة على الطيران الشراعي، وتحقيق أمنية ذوي الإعاقة الذهنية بالتحليق، كما درب النادي شابة إماراتية وهي أول عنصر نسائي تحصل على رخصة دولية لقيادة الطائرات الشراعية.

خدمات

يوفر نادي صقور الإمارات للطيران الشراعي عدداً من الخدمات والأنشطة منها التدريب على الطيران الشراعي، وبيع الطائرات الشراعية، وقطع الغيار والإكسسوارات، وصيانة الطائرات الشراعية، وتقديم العروض الجوية، والتصوير الجوي، والقيام بالجولات السياحية والتجريبية.