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سفيرنا في بريطانيا يقدم أوراق اعتماده إلى إليزابيث الثانية

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سفيرنا في بريطانيا يقدم أوراق اعتماده إلى إليزابيث الثانية سفيرنا في بريطانيا يقدم أوراق اعتماده إلى إليزابيث الثانية

قدم سليمان حامد المزروعي أوراق اعتماده إلى الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا العظمى سفيراً فوق العادة مفوضاً لدولة الإمارات لدى بريطانيا العظمى.

وفي مراسم بروتوكولية عريقة استقبلت الملكة السفير وحرمه والدبلوماسيين في قصر بكنغهام في لندن، حيث تم نقل السفير في العربة الملكية من سفارة الدولة إلى القصر الملكي.

ونقل السفير المزروعي خلال اللقاء إلى الملكة إليزابيث الثانية تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وتمنياتهم للملكة ولشعب بريطانيا العظمى مزيداً من التقدم والازدهار.

وحملت الملكة إليزابيث الثانية سفير الدولة تحياتها إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وإلى شعب دولة الإمارات.

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