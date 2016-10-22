«الأمم المتحدة للمساواة»: «إعلان الشارقة» تعزز صمود النساء والفتيات في المنطقة

بمباركة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وبحضور قرينته، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة مؤسسة «القلب الكبير»، رئيسة مؤسسة «نماء» للارتقاء بالمرأة، أعلنت هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وثيقة إعلان الشارقة الهادفة إلى تعزيز صمود النساء والفتيات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

جاء ذلك خلال الحفل الختامي لفعاليات الدورة الثانية من مؤتمر الاستثمار في المستقبل، وحضر الحفل كل من معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي، وزيرة دولة للتسامح، والشيخ سالم بن عبد الرحمن القاسمي، رئيس مكتب صاحب السمو حاكم الشارقة، والدكتورة فومزيلي ملامبو نكوكا، المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة، والسفيرة إيناس مكاوي، مديرة إدارة المرأة والأسرة والطفولة بجامعة الدول العربية.

وأشادت الدكتورة فومزيل ملامبو نكوكا، بجهود الشركاء وبضيافة إمارة الشارقة للمؤتمر، وأكدت أهمية الاستمرار في بناء الشراكات والتحالفات بين الحكومات والمنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني والشباب لتغيير المفاهيم الاجتماعية السلبية فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين، ولحماية النساء من مخاطر النزاعات المسلحة والأزمات الإنسانية وموجات التطرف التي تعصف بالمنطقة.

وعرض محمد الناصري المدير الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة وثيقة «إعلان الشارقة» لتعزيز صمود النساء والفتيات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث أقر المجتمعون بأنه لا يمكن لأحد بناء سلام مستدام على أساس التهميش والإقصاء وانعدام المساواة، وبأن النساء لهن دور محفز كقائدات للتغيير وزعيمات للمصالحة وبناء السلام ومجابهة التطرف العنيف، وبأن إشراك الرجال والشباب أمر ضروري لتحدي الأنظمة والمعتقدات والممارسات التي تؤدي إلى عدم المساواة بين الرجل والمرأة أو بين الفتيات والشباب.