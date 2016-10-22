بالصور.. ياسين التهامى يشعل ساحة الذكر بساحة السيد البدوى

أشعل الشيخ ياسين التهامى، حلقة الذكر بساحة العارف بالله السيد البدوى، اليوم السبت، وسط حضور عشرات الآلاف من مريدى ومحبى الطرق الصوفية والذكر والمدح فى رسول الله.

وحرص جميع أطياف المجتمع على حضور احتفالية "ياسين التهامى"، التى شهدت تهليل وتكبير آلاف المواطنين المشاركين بالحفل، فيما لازال "التهامى" مستمرًا فى إنشاده فى حب الرسول وآل البيت. ويذكر أن ياسين التهامى، وصل للساحة وصعد للمسرح لبدء حفلته وسط تشديدات أمنية مكثفة من حراسة الأمن بالغربية.

عشرات الالاف في احتفالية ياسين التهامى

الالاف يستمعون الى انشاد ياسين التهامى

ساحة الذكر تشتعل بالتهليل

ياسين التهامى يحول ساحة الذكر الي تهليل في حب الرسول

مولد السيد البدوى بمحافظة الغربية