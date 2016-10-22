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القبض على منسق رابطة "متضررى الإسكان" ببورسعيد لاتهامه بالتحريض

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القبض على منسق رابطة "متضررى الإسكان" ببورسعيد لاتهامه بالتحريض القبض على منسق رابطة "متضررى الإسكان" ببورسعيد لاتهامه بالتحريض

>بورسعيد – محمد عزام

ألقت قوات مديرية أمن بورسعيد، مساء أمس الجمعة، القبض على هيثم وجيه، منسق رابطة الإسكان بالمحافظة ومحمد عادل، الصادر بشأنهما و6 آخرين قرار ضبط واحضار من نيابة الشرق لاتهامهما بالتحريض فى أزمة الإسكان التى بدأت منذ عدة أيام ونزل المتضررون إلى الشارع وأغلقوا الطريق وتوقفت حركة المعديات.

 

كانت قد تمكن رجال مباحث الشرق برئاسة النقيب محمد زكريا؛ بالتنسيق مع وحدة مباحث المناخ برئاسة النقيب هيثم ماجد؛ من ضبط هيثم وجيه، ومحمد عادل، المطلوب ضبطهم واحضارهم من قبل النيابة العامة ببورسعيد.

 

يذكر أنه كان قد خرج متضررو الاسكان الاجتماعى فى بورسعيد بتظاهرات أغلقوا خلالها شارع 23 يوليو وتوقفت خلالها حركة المعديات وتم القبض على 19 منهم واتهام 8 آخرين بالتحريض؛ وذلك لزيادة المقدمات وفقاً لتعليمات موظفى البنوك الذين أبلغوهم بذلك؛ وبتدخل المحافظ اللواء عادل الغضبان، والنواب تم حل الأزمة والعودة لكراسة الشروط 2013.

 


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