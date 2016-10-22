"جمارك بورسعيد" تحبط محاولة تبديد 153 حاوية تحمل 3 ملايين حذاء جلدى

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركى بالمنطقة الشرقية، برئاسة مجدى إبراهيم، مدير عام الإدارة، من ضبط محاولة تبديد كمية من الأحذية الجلدية التى تم الإفراج عنها من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بنظام الإفراج المؤقت تحت التحفظ؛ بالمخالفة لقانون الجمارك.

كانت شركة "أ. ل" استوردت مشمول 11 بيانا جمركيا بجمارك بورسعيد أرقام 19638، 19640، 19643، 19665، 20181، 20360، 20396، 20435، 20478، 20528، 20532 لسنة 2014 بنظام الوارد النهائى من الصين وتركيا لصنف أحذية جلدية، وتم الإفراج عن المشمول طبقا لنظام الإفراج المؤقت تحت التحفظ والتخزين بمخازن الشركة لحين ظهور نتائج الفحص النهائى من الجهة الرقابية المختصة وهى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

وبتشكيل لجنة لفحص المستندات والإجراءات الخاصة بهذه البيانات الجمركية ومراجعة البيانات بإدارة متابعة السلع المفرج عنها تحت التحفظ؛ تبين أن المشمول عبارة عن 153 حاوية بهم 133473 كرتونة فيها 243151 دستة؛ وبإجمالى 2 مليون و917 ألف و812 حذاء جلدى مع عدم ورود أية إخطارات من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بالإفراج النهائى؛ هذا بالإضافة إلى أن الهيئة أصدرت قرارها برفض هذه الرسائل معملياً ونهائيا.

وتم تشكيل لجنة للذهاب لمقر الشركة؛ وذلك على العنوان المحدد بالبيانات الجمركية بالقنطرة غرب فتبين عدم وجود مقر للشركة أو مخازن بهذا العنوان؛ هذا وقد بلغ إجمالى القيمة 9 ملايين و204 آلاف و306 جنيهات، والتعويض الجمركى المستحق مبلغ 27 مليونا و612 ألفا و918 جنيها.

وعليه فقد قرر يوسف حسنى، رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركى، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط رقم 73 لسنة 2016، والإحالة إلى إدارة القضايا المدنية والإدارية والجنائية للسير فى الإجراءات القانونية.