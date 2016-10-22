بعد تحرير حقول كبريت المشراق وبرطلة.. داعش يهاجم كركوك

حررت القوات الامنية العراقية الخميس حقول كبريت المشراق في محافظة نينوى من سيطرة تنظيم "داعش". وقالت خلية الاعلام المشتركة إن "اللواء 18 شرطة اتحادية حرر حقول كبريت المشراق في المحور الجنوبي من الجهة الشمالية الغربية لنهر دجلة". وأضافت أن اللواء "يحاول إطفاء الحرائق التي اشعلها تنظيم داعش". من جهته، قال المتحدث باسم اللواء 91 في الجيش الرائد أمين شيخاني إن "قوات اللواء 91 حررت أربع قرى من قبضة داعش خلال العمليات العسكرية التي نفذتها على حدود ناحية القيارة". وأضاف شيخاني أن "القرى المحررة هي سلطان عبدالله ودوزات العليا ودوزات السفلى وتل الشعير". وتمكن جهاز مكافحة الارهاب من تحرير برطلة شرق الموصل بشكل كامل. وذكر بيان الخلية ان "جهاز مكافحة الإرهاب حرر برطلة بشكل كامل ورفع العالم العراقي عليها". وكانت قوات مكافحة الارهاب قد اقتحمت ناحية برطلة من ثلاثة محاور، وقد وصفها قائد قوات مكافحة الارهاب الفريق الركن عبدالغني الاسدي، الخميس، بـ"الخاطفة والسريعة". ‎‫من جهته، أفاد مسؤول اعلام الاتحاد الوطني الكردستاني في نينوى غياث السورجي، أن قوات البيشمركة "سيطرت على مفرق (خورسيباد) وهو الطريق الرئيسي باتجاه منطقة الشلالات شمال نينوى".

وفي كركوك قتل ستة من عناصر الشرطة على الاقل و12 ارهابيا في اشتباكات وقعت الجمعة في المدينة خلال محاولة على ما يبدو لتنظيم داعش للسيطرة على اجزاء من المدينة، وفقا لمصادر امنية. كما تعرضت ناحية الدبس شمال غرب كركوك الى هجوم صباحا استهدف محطة كهرباء قيد الانشاء تعمل عليها شركة ايرانية وقتل خلاله 18 شخصا بينهم اربعة ايرانيين.

وتبنى تنظيم داعش الهجمات التي تعرضت لها كركوك والعملية في الدبس.

وتتزامن هجمات الجمعة مع تنفيذ القوات العراقية بدعم من التحالف الدولي بقيادة واشنطن، عملية واسعة لاستعادة السيطرة على مدينة الموصل، ثاني مدن العراق وآخر أكبر معاقل داعش وهم يسيطرون عليها منذ يونيو 2014.

وقال الجيش التركي الجمعة إنه قتل 12 من المسلحين الأتراك في جنوب شرق البلاد وستة آخرين في ضربات جوية بشمال العراق فيما استهدف أيضا المقاتلون المتحالفون معهم بشمال سورية. وذكر الجيش في بيان أنه تم "تحييد" 12 مسلحا الخميس في منطقة جوكوركا بإقليم هكاري قرب الحدود العراقية.