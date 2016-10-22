خادم الحرمين وولي عهد أبوظبي يبحثان تطورات الأحداث الإقليمية والدولية

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- في قصر العوجا بالدرعية أمس، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة والوفد المرافق له. ورحب خادم الحرمين الشريفين، بسمو ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، في بلده المملكة.

من جانبه، نقل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لخادم الحرمين الشريفين تحيات أخيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، فيما أبدى الملك المفدى تحياته لسموه.

كما جرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين الشقيقين، وآفاق التعاون الثنائي في شتى المجالات، إضافة إلى بحث آخر تطورات الأحداث الإقليمية والدولية، وقد أقام خادم الحرمين الشريفين -أيده الله- مأدبة غداء تكريماً لسمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والوفد المرافق له.

حضر الاستقبال والمأدبة، صاحب السمو الأمير خالد بن فهد بن خالد، وصاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الملكي الأمير منصور بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالله بن محمد، وصاحب السمو الملكي الأمير طلال بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير خالد بن سعد بن فهد، وصاحب السمو الملكي الأمير سطام بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وصاحب السمو الملكي الأمير نهار بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد، وصاحب السمو الأمير عبدالرحمن بن عبدالله بن فيصل محافظ المجمعة، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز المستشار بالديوان الملكي، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز المستشار بالديوان الملكي، وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز مستشار سمو وزير الداخلية، وصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن أحمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان.

فيما حضر من الجانب الإماراتي، سمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم ولي عهد دبي، وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، ومعالي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني الأستاذ علي بن حماد الشامسي، ومعالي وزير الموارد البشرية والتوطين الأستاذ صقر بن غباش، ومعالي وزير التغير المناخي والبيئة الدكتور ثاني الزيودي، ومعالي وزير الدولة الدكتور سلطان الجابر، ومعالي رئيس جهاز الشؤون التنفيذية الأستاذ خلدون خليفة المبارك، ومعالي قائد الوحدات المساندة اللواء عبدالله مهير الكتبي، وعدد من المسؤولين.

وكان الشيخ محمد بن زايد وصل إلى الرياض ظهر أمس، حيث كان في مقدمة مستقبلية بمطار قاعدة الملك سلمان الجوية صاحب السمو الملكي محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع. كما كان في استقباله صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز مستشار سمو وزير الداخلية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء د. مساعد بن محمد العيبان الوزير المرافق، ووكيل رئيس المراسم الملكية هشام بن حسن آل الشيخ، وقائد قاعدة الملك سلمان الجوية اللواء طيار ركن خالد بن فهد الروضان.

ويضم الوفد المرافق لسمو الشيخ محمد بن زايد كل من، سمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم ولي عهد دبي، وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، ونائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني علي بن حماد الشامسي، ووزير الموارد البشرية والتوطين صقر بن غباش، ووزير التغير المناخي والبيئة د. ثاني الزيودي، ووزير الدولة د. سلطان الجابر، ورئيس جهاز الشؤون التنفيذية خلدون خليفة المبارك، ووكيل ديوان ولي العهد محمد بن مبارك المزروعي، والمستشار العسكري لنائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الفريق الركن جمعه أحمد البواردي.

ثم غادر الشيخ محمد بن زايد الرياض، وكان في وداعه بمطار قاعدة الملك سلمان الجوية، ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز والدكتور مساعد العيبان وعدد من المسؤولين.

اللقاء شهد جلسة مباحثات بين الملك سلمان والشيخ محمد بن زايد

الملك سلمان وولي عهد أبوظبي خلال الاستقبال

خادم الحرمين مرحباً بالشيخ طحنون بن زايد

خادم الحرمين مرحباً بحضور الاستقبال من الجانب الإماراتي

الملك سلمان وولي عهد أبوظبي خلال الاستقبال

ولي العهد لدى استقبال الشيخ محمد بن زايد

الأمير محمد بن سلمان والشيخ منصور بن زايد

الأمير مقرن بن عبدالعزيز والأمير فيصل بن بندر والأمير منصور بن سعود

الأمير محمد بن نايف وولي عهد دبي

ولي العهد لدى استقبال ولي عهد أبوظبي

الأمير محمد بن نايف وولي ولي العهد خلال الاستقبال

الشيخ محمد بن زايد يصافح الأمير سلطان بن سلمان

ولي ولي العهد في مقدمة مودعي الشيخ محمد بن زايد لدى مغادرته الرياض