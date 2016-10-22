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الصندوق السعودي يقدم ستة ملايين دولار لدعـم النازحين داخـل سوريـة والأردن

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رحب برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة بالمساهمة التي تلقاها من المملكة بقيمة ستة ملايين دولار أميركي من الصندوق السعودي للتنمية من أجل دعم النازحين السوريين داخل بلادهم، وأيضاً اللاجئين السوريين بالأردن.

جاء ذلك في بيان صحفي صدر عن المركز الإعلامي للأمم المتحدة الخميس.

وقد جرت مراسم التوقيع في مقر الصندوق بالرياض أمس الاول حيث وقع الاتفاقية نائب الرئيس والعضو المنتدب للصندوق السعودي للتنمية المهندس يوسف بن إبراهيم البسام، فيما وقعها عن البرنامج العالمي مدير مكتب برنامج الأغذية العالمي في دول مجلس التعاون الخليجي عبدالله الوردات.

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