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"التعليم" تحدد الأربعاء آخر موعد لقبول طلبات العمل بمدارس 30 يونيو

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"التعليم" تحدد الأربعاء آخر موعد لقبول طلبات العمل بمدارس 30 يونيو "التعليم" تحدد الأربعاء آخر موعد لقبول طلبات العمل بمدارس 30 يونيو

>كتب محمود طه حسين

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، الأربعاء المقبل آخر موعد لتلقى طلبات الراغبين فى شغل وظيفة محاسبيين ماليين للعمل بمجموعة مدارس 30 يونيو فى محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية والشرقية والغربية والمنوفية والبحيرة والدقهلية وكفر الشيخ وبورسعيد ودمياط والفيوم وبنى سويف وسوهاج وأسيوط.

 

وحددت الوزارة أيضا الشروط الواجب توافرها فى من يتقدم على رأسها الحصول على مؤهل عال تجارى وأن يكون حسن السمعة متمتعا بالكفاءة المطلوبة واجتياز المقابلة الشخصية وخبرة ثلاث سنوات على الأقل فى المدارس الدولية أو اللغات أو العربى.

 

وأكدت الوزارة أن التقدم بالأوراق يتم بمقر مجموعة مدارس 30 يونيو بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بعد استيفاء النموذج المعد لذلك.

 

وبالنسبة للمستندات المطلوبة هى: صورة المؤهل العلمى على أن يقدم الأصل عن إجراء المقابلة وصورة من شهادات الخبرة وصحيفة الحالة الجنائية "فيش جنائى" صورة الرقم القومى و6 صور شخصية.

 


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