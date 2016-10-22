بالصور.. حريق ضخم داخل محطة وقود بدمياط وسحب سيارة نقل مواد بترولية



> تحاول قوات الحماية المدنية، السيطرة على النيران التى نشبت بمحطة وقود المطار بطريق دمياط الجديدة، حيث قامت قوات الإطفاء بإحضار لودر لسحب سيارة الوقود التى تتصاعد النيران من المنطقة الخلفية لها، حتى لا تنفجر داخل المحطة، كما تم إحضار سيارة محملة بالرمال وإلقائها داخل المحطة فى محاولة للسيطرة على ألسنة اللهب المتصاعدة.

جدير بالذكر أنه قد نشبت النيران فى محطة الوقود أثناء قيام سيارة بتفريغ حمولة البنزين داخل المحطة. وكانت قوات الحماية المدنية قد تلقت بلاغا من الأهالى بنشوب حريق هائل، وعلى الفور انتقلت 3 سيارات إطفاء بقيادة العميد محمد صبحى مدير الحماية المدنية، وسط جهود كبيرة للسيطرة على الحريق.

حريق فى محطة وقود بدمياط الجديدة

اشتعال النيران فى سيارة نقل مواد بترولية

قوات الأمن والدفاع المدنى يصلان لموقع الحريق