أخبار عاجلة

ضبط 29 أجنبيًا انتهت إقامتهم في حملة بالإسماعيلية -
محافظ أسيوط يكرّم أسر 6 شهداء ويطلق أسماءهم على مدارس -
محافظ ومدير أمن القليوبية يرفعان اسم الشهيد "محمد الحارثي" على مدرسة ببنها -
محافظ ومدير أمن المنوفية يتفقدان اللجان الانتخابية في دائرة "تلا - الشهداء" -
لمعاناته من الإدمان.. انتحار "قهوجي" شنقًا في بني سويف -
"رئيس الوزراء" يصل مجلس النواب لتوضيح أسباب فرض الطوارئ -
تحرير 85 محضرًا تموينيًا ورفع 629 طن مخلفات بالمنيا -
بالصور.. إقبال ضعيف على التصويت في دائرة "السادات" بالمنوفية -
الأخبار - التضامن وصندوق تحيا مصر يطلقان برنامج أطفال بلا مأوى بمشاركة 27 مؤسسة -
الأخبار - مرشحة الرئاسة الفرنسية مارين لوبان تدعو إلى محاربة "الأصولية والطائفية" فى فرنسا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

بالصور.. حريق ضخم داخل محطة وقود بدمياط وسحب سيارة نقل مواد بترولية

Google+ Print
بالصور.. حريق ضخم داخل محطة وقود بدمياط وسحب سيارة نقل مواد بترولية بالصور.. حريق ضخم داخل محطة وقود بدمياط وسحب سيارة نقل مواد بترولية

>دمياط - عبده عبد البارى


> تحاول قوات الحماية المدنية، السيطرة على النيران التى نشبت بمحطة وقود المطار بطريق دمياط الجديدة، حيث قامت قوات الإطفاء بإحضار لودر لسحب سيارة الوقود التى تتصاعد النيران من المنطقة الخلفية لها، حتى لا تنفجر داخل المحطة، كما تم إحضار سيارة محملة بالرمال وإلقائها داخل المحطة فى محاولة للسيطرة على ألسنة اللهب المتصاعدة.

 

جدير بالذكر أنه قد نشبت النيران فى محطة الوقود أثناء قيام سيارة بتفريغ حمولة البنزين داخل المحطة. وكانت قوات الحماية المدنية قد تلقت بلاغا من الأهالى بنشوب حريق هائل، وعلى الفور انتقلت 3 سيارات إطفاء بقيادة العميد محمد صبحى مدير الحماية المدنية، وسط جهود كبيرة للسيطرة على الحريق.

 

 

حريق فى محطة وقود بدمياط الجديدة

 

اشتعال النيران فى سيارة نقل مواد بترولية

 

قوات الأمن والدفاع المدنى يصلان لموقع الحريق

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365