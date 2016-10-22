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برج القوس حظك اليوم السبت 22 / 10 / 2016

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برج القوس حظك اليوم السبت 22 / 10 / 2016 برج القوس حظك اليوم السبت 22 / 10 / 2016

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شخصية صلبة وعقلية خاصة محبة للتطلع ومتابعة مجريات الأمور وعشق خاص للسفر والتنقل الدائم، هذه هى أبرز صفات برج القوس الذى نقدم له اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى، بالإضافة إلى الاندفاع فى القرارات وعدم انتقاء الكلمات فى وقتها الصحيح.

 

برج القوس على الصعيد المهنى:

طاقتك اليوم سلبية ولا ترغب فى العمل نتيجة المشكلات التى تلاحقك به والمهمام المتراكمة التى تؤجلها، فليس أمامك خيار أخر سوى إنجاز أعمالك بدلاً من الاستسلام للفشل.

 

برج القوس على الصعيد العاطفى :

حان الوقت لتصفية مشكلاتك مع شريك حياتك بعد أن وصلت معه لحائط سد، فإما تنجحا فى تخطى الازمات وفتح صفحة جديدة، وإما أن تتخذ قراراً بإنهاء تلك العلاقة.

 

على الصعيد الصحى :

مشكلاتك المهنية والعملية تؤثر سلباً على نفسيتك وتسبب لك الإرهاق والسهر وقلة النوم، فتعانى من كسل وخمول شديدين، وعدم القدرة على التفكير جيدً واتخاذ القرارات الصائبة، فعليك براحة طويلة والاسترخاء والنوم العميق ليستعيد جسدك طاقته.

 

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة: 

تتخذ اليوم قراراً هاماً يخص عملك، وتفكر جدياً بترك الوظيفة والبحث عن أخرى، ولكن من الأفضل ألا تفعل ذلك حالياً ولا تتهرب من مشكلاتك بل حاول حلها أولاً بكل الطرق.


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مصر 365

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