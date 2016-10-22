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برج الجدى حظك اليوم السبت 22 / 10 / 2016

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برج الجدى حظك اليوم السبت 22 / 10 / 2016 برج الجدى حظك اليوم السبت 22 / 10 / 2016

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عقل مفكر ومشاعر غامضة لا يمكن أن تظهر بسهولة، وعشق للدبلوماسية فى التعامل مع الأشخاص والمشاكل هذه هى أبرز صفات برج الجدى الذى نقدم له اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى، ذلك بالإضافة إلى عشق مواليد الجدى إلى القراءة والأعمال الفنية والأدبية.

 

برج الجدى على الصعيد المهنى..

تستأنف اليوم عملك بشكل منتظم بعد تعرضك لوعكة صحية اجبرتك على ملازمة الفراش لفترة طويلة، الشعور بالركود الفكرى أمر طبيعى فى حالتك، لكنك سرعان ما تعود إلى كفاءتك المهنية المعهودة وتواصل إنجازاتك التى بدأتها من قبل.

 

برج الجدى على الصعيد العاطفى ..

العلاقة العاطفية لا يمكن أن تدوم طالما يوجد طرف يأخذ فقط وآخر يعطى فقط، فالأخذ والعطاء معاً بإمكانها نجاح العلاقة العاطفية، واليوم تكتشف عدد من الأخطاء التى تسببت فى أزمات لا تنتهى مع الحبيب، ولن تعود الحياة مثلما كانت إلا إذا تداركت هذه المشاكل وتعاملت معها.

 

على الصعيد الصحى ..

وعكات صحية متتالية بسبب إهمالك فى تناول العلاج بالطريقة الصحيحة، و الاعتماد على خبرتك الشخصية فى النواحى الصحية تكبدك كثير من الخسائر، تحتاج إلى زيارة عاجلة إلى الطبيب وملازمة الفراش.

 

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة 

يتوقع علماء الفلك لمولود برج الجدى أن يعانى من ركود فكرى والشعور بعدم القدرة على مزاولة العمل بشكل طبيعى بعدما ابتعد عن أجواء العمل لفترة طويلة رغماً عنه، و العودة إلى الحالة المهنية الطبيعية لن تحتاج منك وقت طويل.


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مصر 365

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