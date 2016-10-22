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برج العذراء حظك اليوم السبت 22/10/2016

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برج العذراء حظك اليوم السبت 22/10/2016 برج العذراء حظك اليوم السبت 22/10/2016

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ملوك الانتقاد بلا منازع وأصحاب العقل الذكى والذهن الحاضر واللسان الفصيح والجاذبية الفطرية التى تجعل حضورهم طاغى فى أى مناسبة، فهم الحكماء أصحاب مهارات الاستماع والتحدث، هذه هى أهم صفات الذى نقدم له اليوم لعى الصعيد العاطفى والمهنى والصحى.

 

برج العذراء على الصعيد المهنى..

وصولك إلى منصب قيادى اليوم أمر طبيعى، فجهودك التى بذلتها من قبل من شأنها أن تجعل الترقيات قريبة منك طوال الوقت، واليوم أيضاً تنكشف لك نوايا بعض الزملاء الذين تتساقط أقنعتهم بعدما يعلمون أمر توليك منصب هام كن حذراً من هؤلاء.

 

برج العذراء على الصعيد العاطفى ..

صديق واحد فقط بوسعه أن يفهم كل ما يدور فى رأسك، لا ترهق نفسك فى الحديث عن اشياء ولت فى حياتك لأشخاص غرباء عنك، فهناك بعض الأسرار لن يفهمها أحد فى حياتك، حافظ على كتمانك و أجعل عقلك وقلبك واحة أسرارك التى لا يعرفها سواك.

 

على الصعيد الصحى..

البحث عن أسباب لمشاكلك البدنية يحتاج على المجاهرة بمشاكلك النفسية أولاً، فألام القولون والخلل فى ضغط الدم الذى تعانى منهم منذ فترة طويلة، ما هم إلا نتاج لضغط عصبى مستمر، والراحة والابتعاد عن التوتر أمر ضرورى الآن.

 

توقعات علماء الفلك لمولود العذراء..

يتوقع علماء الفلك لمولود برج الميزان أن يتفاجأ بالترقيات السريعة اتلى يحصل عليها بسبب جهوده السابقة، لكن مشاكله الصحية تعيقه عن استكمال يومه بشكل طبيعى، ولا يمكن أن يتخلى مولود العذراء عن فرحته بسهولة لذلك سيحاول أن يتغلب على هذه المشاكل بالمسكنات.


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مصر 365

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