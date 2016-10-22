حظك اليوم برج الأسد السبت 22 / 10 / 2016

نقدم لمولود برج الأسد حظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والعملى، وهو البرج الذى يتمتع بثقة شديدة بالنفس وجاذبية خاصة لدى الآخرين بالإضاف إلى الحماس الشديد والإيجابية.

حظك اليوم برج الأسد على الصعيد المهني:

التوازن هو الموضوع الرئيسى الخاص بك اليوم، وكلمة السر هى أن توازن بين مواردك ونفقاتك مما يجعلك تبدأ البحث عن وظيفة ثانية لتحسين دخلك ومن المحتمل أن تعثر على فرصة جيدة جدًا اليوم.

برج الأسد على الصعيد العاطفي:

أنت تفهم بوضوح ماذا تريد وماذا تتوقع من علاقتك العاطفية، ولكن أهدافك هذه لا تتماشى مع شريك حياتك مما يجعلك أمام مفترق طريق فى هذه العلاقة وقبل اتخاذ اى خطوة جذرية حاول أن تجد طريقًا للحوار.

برج الأسد على الصعيد الصحي:

نم جيدًا وكل جيدًا وخذ قسطًا من الراحة. هذه الأشياء البسيطة هى كل ما يطلبه جسدك ليكف عن الشكوى والأنين قبل ان يتمرد عليك وتعانى مشكلات صحية كبيرة.

توقعات علماء الفلك لبرج الأسد:

الوفاء بالتزاماتك فى الوقت المطلوب يخفف كثيرًا من شعورك بالتوتر والانزعاج ويجعلك تنظر لنفسك بطريقة أفضل كثيرًا فحاول أن تحرص على ذلك وتفى بوعودك مهما كانت النتيجة.