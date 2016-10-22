أخبار عاجلة

ضبط 29 أجنبيًا انتهت إقامتهم في حملة بالإسماعيلية -
محافظ أسيوط يكرّم أسر 6 شهداء ويطلق أسماءهم على مدارس -
محافظ ومدير أمن القليوبية يرفعان اسم الشهيد "محمد الحارثي" على مدرسة ببنها -
محافظ ومدير أمن المنوفية يتفقدان اللجان الانتخابية في دائرة "تلا - الشهداء" -
لمعاناته من الإدمان.. انتحار "قهوجي" شنقًا في بني سويف -
"رئيس الوزراء" يصل مجلس النواب لتوضيح أسباب فرض الطوارئ -
تحرير 85 محضرًا تموينيًا ورفع 629 طن مخلفات بالمنيا -
بالصور.. إقبال ضعيف على التصويت في دائرة "السادات" بالمنوفية -
الأخبار - التضامن وصندوق تحيا مصر يطلقان برنامج أطفال بلا مأوى بمشاركة 27 مؤسسة -
الأخبار - مرشحة الرئاسة الفرنسية مارين لوبان تدعو إلى محاربة "الأصولية والطائفية" فى فرنسا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

حظك اليوم برج الجوزاء السبت 22 / 10 / 2016

Google+ Print
حظك اليوم برج الجوزاء السبت 22 / 10 / 2016 حظك اليوم برج الجوزاء السبت 22 / 10 / 2016

>

نقدم لمولود على الصعيد المهنى والعاطفى والعملى، وهو البرج المعروف بذكائه وخياله الواسع وقدرته الفذة على التكيف، ولكن يعيبه أنه مندفع وغير حاسم ويفضل أن يسلك طرقًا ملتوية للوصول لأهدافه. 

 

حظك اليوم برج الجوزاء على الصعيد المهني:

تفكر اليوم بشأن استشارة مالية سواء من شخص قريب منك أو زميل فى العمل ويمكنك أن تستفيد بشدة من اتباع النصيحة التى تحصل عليها فى النهاية خاصة إذا كنت تعمل فى الهندسة أو تطوير البرمجيات، وبعض من أبناء هذا البرج يحظون بفرصة لتغيير وظائفهم.

 

برج الجوزاء على الصعيد العاطفي:

قد تضطر إلى الكذب اليوم على شريك حياتك من أجل مصلحته ولكنك تشعر بالتوتر والقلق بسبب هذه الكذبة البيضاء لذلك يمكن أن توضح له الأمر كله فى ما بعد وسيقدر تمامًا أنك وضعت مصلحته فى المقام الأول.

 

برج الجوزاء على الصعيد الصحي:

الآلام التى تعانى منها بين وقتٍ وآخر لن يناسبها بعد اليوم أن تهدئها بالمسكنات ولكنك تحتاج لاتخاذ خطوة جدية نحو العلاج فوجع ساعة أفضل من وجع كل ساعة حين تتدهور حالتك الصحية.

 

توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء:

أمامك خيارين مؤلمين بنفس القدر ويسببان خسائر متقاربة ولكن أحدهما فقط هو الصحيح والذى يمكنك فيما بعد من تعويض الخسارة، ومن أجل اتخاذ الخيار الأفضل يجب أن تتبع حدسك وتتجاهل نصائح الآخرين.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى