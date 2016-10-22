حظك اليوم برج الجوزاء السبت 22 / 10 / 2016

نقدم لمولود برج الجوزاء حظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والعملى، وهو البرج المعروف بذكائه وخياله الواسع وقدرته الفذة على التكيف، ولكن يعيبه أنه مندفع وغير حاسم ويفضل أن يسلك طرقًا ملتوية للوصول لأهدافه.

حظك اليوم برج الجوزاء على الصعيد المهني:

تفكر اليوم بشأن استشارة مالية سواء من شخص قريب منك أو زميل فى العمل ويمكنك أن تستفيد بشدة من اتباع النصيحة التى تحصل عليها فى النهاية خاصة إذا كنت تعمل فى الهندسة أو تطوير البرمجيات، وبعض من أبناء هذا البرج يحظون بفرصة لتغيير وظائفهم.

برج الجوزاء على الصعيد العاطفي:

قد تضطر إلى الكذب اليوم على شريك حياتك من أجل مصلحته ولكنك تشعر بالتوتر والقلق بسبب هذه الكذبة البيضاء لذلك يمكن أن توضح له الأمر كله فى ما بعد وسيقدر تمامًا أنك وضعت مصلحته فى المقام الأول.

برج الجوزاء على الصعيد الصحي:

الآلام التى تعانى منها بين وقتٍ وآخر لن يناسبها بعد اليوم أن تهدئها بالمسكنات ولكنك تحتاج لاتخاذ خطوة جدية نحو العلاج فوجع ساعة أفضل من وجع كل ساعة حين تتدهور حالتك الصحية.

توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء:

أمامك خيارين مؤلمين بنفس القدر ويسببان خسائر متقاربة ولكن أحدهما فقط هو الصحيح والذى يمكنك فيما بعد من تعويض الخسارة، ومن أجل اتخاذ الخيار الأفضل يجب أن تتبع حدسك وتتجاهل نصائح الآخرين.