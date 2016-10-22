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حظك اليوم برج الحوت السبت 22 / 10 / 2016

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حظك اليوم برج الحوت السبت 22 / 10 / 2016 حظك اليوم برج الحوت السبت 22 / 10 / 2016

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نقدم لمولود على الصعيد المهنى والعاطفى والعملى، وهو البرج المائى الذى يتميز بقدرته على احتواء وتفهم الآخرين وتقبلهم الشديد للآخر مما يجعله صديقًا جيدًا للآخرين.

 

حظك اليوم برج الحوت على الصعيد المهني:

أصحاب رؤوس الأموال والشركات من أبناء هذا البرج سيحققون أفضل نتائج على الصعيد المهنى اليوم، أما غيرهم فيتمتعون بقدرة شديدة على إقناع الآخرين بأفكارهم ووجهة نظرهم ويحققون مكاسب كبيرة.

 

برج الحوت على الصعيد العاطفي:

تدعى من فترة أنك تخطيت علاقتك العاطفية القديمة، وبالفعل أنت تحسنت على المدى القصير ولكن الأمر سرعان ما يتطور الأمر إلى شعور مضن بالحنين يؤثر على مزاجك ويجعلك تأخذ خطوة فى محاولة استعادة هذه العلاقة.

 

برج الحوت على الصعيد الصحي:

تعانى مشاكل صحية مثل الحموضة وعسر الهضم فضلاً عن جفاف الجلد، وكل هذه المشاكل بينها عامل مشترك وهو قلة شرب الماء واهمالك فى نظامك الغذائى فحاول أن تتدارك هذا الخطأ سريعًا.

 

توقعات علماء الفلك لبرج الحوت:

اليوم تجنى ثمار مجهودك الشاق فى الفترة الطويلة الماضية وتتلقى احترامًا واعترافًا قويًا بكل ما تبذله من مجهودات خاصة فى مجال عملك. حاول أن ترتدى اللون الأزرق اليوم ليجذب لك المزيد من الطاقة الإيجابية.


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مصر 365

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