حظك اليوم برج العقرب السبت 22 / 10 / 2016

يعد برج العقرب من الأبراج المائية التى يبدو عليها الهدوء، ولكنه يخفى ما داخله من جمود وصلابة فهو من الأكثر الأبراج تماسكاً، ونقدم لمواليد برج العقرب حظك اليوم على الصعيد العاطفى والمهنى والصحى وتوقعات خبراء الأبراج له فى الفترة المقبلة.

حظك اليوم برج العقرب على الصعيد المهنى..

نوعاً من الارتباك غير المرجح قد يحدث فى حياتك المهنية اليوم، ولكن الأمور قد تتحسن لتصبح جيدة بما فيه الكفاية فى العمل الذى اخترته كما أنك ستحصل على عرض للانضمام إلى أعمال جديرة بالثقة تماماً وتحمل لك مكافأة أكبر فلا تتردد وخذ قرارك بعد مداولات طويلة ومتأنية.

العقرب على الصعيد العاطفى :

إن لم تكن سعيداً بالعلاقة التى تمر بها والابتسامة ليست مرسومة على وجهك فقد اتى الوقت للمضى قدماً، انسحب من العلاقة لأنه من المفترض أن تكون جميلا فى علاقتك وسترى كيف سيفاجئك العالم.

العقرب على الصعيد الصحى :

اليوم مثالى للذهاب للتدليك لتشعر بعظمة ما تقوم به، كما انه من المتوقع أن تحصل على بعض الأخبار الجيدة بشأن صحتك ولياقتك البدنية ولكن عليك تحديد النظام الغذائى الصحى الأنسب لك.

توقعات علماء الأبراج لك الفترة القادمة :

تعيش يوم كامل من التأملات اليوم، فقد تذهب لتغيير حيث كنت تفكر فى الانتقال من مكان سكن أو ظيفة حالية، فقد تحصل على بعض المساعدات من شخص لم تتوقع اتصاله بك.